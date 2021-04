Youssoupha s'adresse à son fils dans le clip émouvant "Mon Roi"

Dans le clip de "Mon Roi", le lyriciste bantou transmet sa sagesse à son fils.

Youssoupha vient tout juste de livrer le super clip Mon Roi, extrait de son album Neptune Terminus disponible depuis le 19 mars dernier . Dans ce morceau un peu particulier, Youss' s'adresse directement au petit Malik, son fils aka son "Roi" . Le rappeur avait d'ailleurs déjà interprété ce titre en direct du plateau de C à Vous, l'émission de télé .

Déclaration d'amour faite à son fils

Sur ce titre d'une durée de 3 minutes, le lyriciste bantou endosse le rôle du jeune père de famille se livrant à son filston innocent . Il lui raconte les aléas de la vie, la violence de ce monde et les peurs qui nous opposent, souvent sans raison . "Ne laisse pas la peur te mener à rien . Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser le tien ." prévient le rappeur originaire de Kinshasa .

Seuls face au monde

Sur une instrumentale émouvante et dans un décor minimaliste, Youss' montre à son fils le monde tel qu'il est . Sans trop l'infantiliser, il essaye de lui ouvrir les yeux sur les pièges de la vie, pour son bien. A l'image, on retrouve le père et le fils seuls au monde, posés sur un banc public . Là, ils peuvent prendre le temps de discuter sans se soucier des autres et se regarder dans le yeux : "n'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux . Mon Roi !" conclut le rappeur et boss du label Bomayé Music .

Récemment, Youss' a réalisé des jolis chiffres de ventes de son denier album Neptune Terminus. Et il vient également d'ouvrir la 3ème saison de l'émission de son poto Fianso Rentre dans le Cercle en participant au premier épisode déjà disponible . Et inutile de vous dire que le lyriciste bantou à enflammé le Cercle !