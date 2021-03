Youssoupha reprend Dadju et Ninho dans l'émission "Fanzine"

Youssoupha était l'invité de Waxx et C.Cole, à cette occasion il a repris le tube de Dadju et Ninho en version accoustique.

Le 13 mars, Youssoupha était l'invité de Waxx et C . Cole dans leur désormais célèbre émission Fanzine. Dans celle - ci, les deux musiciens accueillent notamment des grands noms du rap qu'ils invitent à reprendre en version acoustique les morceaux de la scène actuelle qu'ils apprécient, au détour d'une interview . Aujourd'hui, et alors que son nouvel album Neptune terminus sortira ce vendredi 19 mars, c'est Youssoupha qui a repris l'un des tubes les plus hypés de ces dernières années pour le plaisir de nos oreilles .

Une reprise . . . et une surprise

"Autant j'aime bien les gros kickages, autant j'aime bien les douceurs aussi", c'est ainsi que Youss a introduit sa reprise du morceau Grand bain de Ninho et Dadju. Et c'est effectivement avec une immense douceur que le rappeur originaire de Kinshasa commence à chanter le refrain que l'on connait tous . Mais alors que le premier couplet prend fin . . . Youssoupha apporte un twist personnel en intégrant à la chanson un couplet de sa composition : "personne m'a prévenu, j'ai juste vu ton image . Ça a changé toute ma vie depuis je me pose mille questions . Les femmes viennent de Venus, et les hommes viennent de Mars, c'est peut - être un peu pour ça que l'amour c'est de la science fiction" .

A la surprise générale, Youssoupha nous dévoile un couplet plein d'amour issu d'une chanson à lui qui s'appelle Mariam. Il réussit ainsi le pari de rester complètement dans le thème et dans l'ambiance de la chanson de Ninho et Dadju tout en apportant une touche on ne peut plus personnelle . Ce genre de surprises, c'est le propre du Fanzine, qui un invité après l'autre nous dévoile les reprises que nous voulions sans même le savoir . Dernièrement, c'est le duo Sniper qui avait repris Mexico de PNL pour un résultat très fort .