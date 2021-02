Youssoupha reporte sa tournée "Acoustique Experience"

La tournée "Acoustique Experience" de Youssoupha doit être reportée, et vous savez déjà pourquoi ...

par Team Mouv'

Comme tant d'autres spectacles, les concerts de la tournée Acoustique Expérience du rappeur Youssoupha doivent être décalée . . . en raison de la pandémie de covid qui s'éternise . Malgré toute sa determination a maintenir la tournée, le lyriciste bantou a du se résigner à reporter, lui aussi, l'intégralité de ses dates .

Il a annoncé la mauvaise nouvelle a ses fans en publiant un petit message sur les réseaux sociaux :"Nous sommes malheureusement dans l’obligation de reporter les dates de la tournée “Acoustique Expérience” pour la sécurité de tout le monde" explique Youssoupha dans ce texte . Mais le rappeur de Kin' reste positif : "Ce n’est que partie remise . Je vais profiter de cette “pause” pour vous proposer une expérience encore plus belle__ . À très vite . . . " écrit - il .

Rendez - vous en fin d'année

Tous les concerts initialement prévus en janvier/février/mars 2021 sont donc reportés . Si tout se passe comme prévu, on pourra retrouver le chemin de la salle de concert, et faire du bruit à cause de Youss' à partir de septembre/octobre ! Restons positifs, ça arriver vite .

Récemment, Youssoupha nous a régalés en dévoilant Astronaute, une véritable petite pépite musicale de ce début d'année .