Youssoupha rend hommage à Philousports

Youssoupha révèle sa tristesse face au décès de Philousports.

par Team Mouv'

Philousports, de son vrai nom Philippe est décédé ce samedi . La star d'internet était atteint de myopathie, une maladie neuromusculaire . Ce fan de foot et ancien contributeur à Eurosport a réussi à se créer une vraie communauté sur Twitter avec plus de 274 000 abonnés . Son humour et sa bonne humeur vont manquer à beaucoup de monde .

Un bel hommage

Il a reçu une pluie d'hommages : de la ministre des Sports à Kylian Mbappé, jusqu'au compte officiel de l'Equipe de France et de L'OM dont il était fan . De son côté, Youssoupha n'a pas caché son émotion : "Tu vas cruellement me manquer" .

Si le rappeur est connu pour avoir un grand cœur, Philousports partageait aussi cet amour de l'autre et la "bienveillance" . Les deux hommes avaient un respect mutuel . Lors de sa mort Youssoupha lui a fait des éloges sur ses réseaux sociaux : "Tu es béni . Tu es grand . " L'amitié entre les deux était très forte et c'est surement leurs qualités de cœur qui les ont liés .

Depuis 2011, le supporter de l'Olympique de Marseille faisait rire la toile avec ses vidéos et ses gifs décalés . Il était une référence dans le milieu sportif sur internet . Sa philosophie de vie était de croire en soi et d'accepter la différence . Il était aimé par toute sa communauté, en 2016, des milliers d’internautes l'ont aidé à obtenir un fauteuil roulant électrique .

Son agence a annoncé samedi son décès : "Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de notre @philousports tant aimé . Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire . Vous étiez tout pour lui . Il vous aimait tant" . Selon le Parisien, il est mort d'une crise cardiaque vers 17h30 à Pietracorbara, en Corse . Il ne s'est jamais réveillé de sa sieste après le match des Bleus . Le roi de Twitter a sorti en 2019 sa biographie où il parle de son enfance difficile, de sa maladie et de sa passion pour le foot dans : "Moi, Philousports: La biographie inédite de Philousports, le Zidane du GIF" .

