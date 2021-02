Youssoupha rend hommage à Niska, Ärsenik, PNL... avec son fiston, dans le clip "Solaar pleure"

Youssoupha balance le clip ultra puissant et nostalgique "Solaar pleure" accompagné de son fiston.

par Team Mouv'

Grosse période pour Youssoupha ! Son album Neptune Terminus arrivera le 19 mars, et le moins qu'on puisse dire c'est que Youss nous régale en terme de promo . Après avoir sorti un premier extrait clippé, Astronaute, tourné dans les rues d'Abidjan, il nous avait aussi balancé un teaser aux airs de mini - documentaire qui donne le ton de l'album à venir . Ce 25 février, il nous fait un triple cadeau en nous lâchant la cover de l'album, un second extrait ultra symbolique, Solaar pleure désormais accompagné d'un clip non moins puissant.

Une ode au rap français

Dès les premières secondes de la vidéo, on retrouve Youss et son fils dans un studio photo aux côtés de Mister Fifou, photographe incontournable du rap français qu'on ne présente plus . En un peu plus de deux minutes, on suit le papa et le fils mettre en scène plusieurs covers mythiques de ces dernières années au son des flashs précis de Fifou . Les unes après les autres, ce sont les visuels imaginés par NTM, PnL, Orelsan, Niska, Kery James, Alpha Wann . . . et même la cover de son propre album Noir D * * * *.

On suit leurs allers et venues dans le studio le coeur serré de nostalgie et plus fans de rap que jamais, jusqu'à l'écran de fin sur lequel la date de sortie de l'album est rappelée ainsi que l'info selon laquelle le projet est dispo en pré - commandes . "J'connais mes classiques par coeur . Quand Satan rit, Solaar pleure". S'il y a bien quelqu'un qui est doué pour célébrer la beauté du rap français, c'est bien Youssoupha . On se rappelle avec émotion du titre Chanson française issu de son album NGRTD .

Pour la suite, rendez - vous le 19 mars prochain !