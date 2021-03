Youssoupha rend hommage à Mc Solaar : "je lui ai piqué mes premiers textes"

Dans "C à Vous", Youssoupha a pu parler de son lien avec les travaux de MC Solaar, figure très présente dans son dernier album "Neptune Terminus" et grande idole de Youssoupha.

Le 30 mars, Youssoupha participait à l'émission C à Vous pour parler de la sortie de son album Neptune Terminus. En plus d’interpréter le morceau ultra touchant Mon roi sur le plateau, le rappeur originaire de Kinshasa a pu parler de l'influence que le rappeur Mc Solaar a eu sur lui en tant que personne et en tant qu'artiste.

De légende à légende

En évoquant la chanson Solaar pleure de Neptune Terminus, le journaliste permet à Youssoupha de parler plus largement de l'importance de ce MC mythique pour lui : "en fait MC Solaar au - delà d'être une idole c'est aussi un peu celui qui m'a donné ma mécanique d'écriture", commence - t - il . "Quand je suis arrivé j'étais dans un quartier, j'habitais dans le 95, la vie était compliquée, on avait pas beaucoup de gens dans lesquels on pouvait se reconnaître . Moi je me reconnaissais beaucoup en MC Solaar parce qu'il mélangeait tout : il mélangeait l'Afrique, la banlieue, les lettres, le rap, les références américaines__ . . ." explique - t - il .

Il continue, appuyant sur l'importance de la représentation : "et surtout sa manière d'écrire ressemblait à celle de nos vies . L'écriture c'est pas seulement du fond, c'est aussi de la forme . Et les auteurs classiques ok pourquoi pas mais MC Solaar il est ancré dans la même réalité que nous__ . Donc à partir de là j'ai commencé à écrire comme lui, mes premiers textes je lui ai carrément piqué . Je suis sur qu'aujourd'hui encore je lui dois de l'argent" . Un beau message de reconnaissance d'une légende . . . à une autre légende.

