Youssoupha nous emmène dans les étoiles pour découvrir la tracklist de son album

À quelques semaines de la sortie de son album "Neptune Terminus", Youssoupha dévoile la tracklist de son projet de manière très originale.

par Team Mouv'

Youssoupha fait les choses en grand pour l'arrivée de son nouvel album . Trois ans après la sortie de Polaroïd Experience, le rappeur s'apprête à nous livrer Neptune Terminus. Après avoir dévoilé Astronaute, ainsi que Solaar Pleure, et la cover officielle réalisée par Fifou, il lâche désormais la tracklist du projet .

Et pour l'annoncer, Youss a eu l'incroyable idée de nous faire voyager dans les étoiles . En se rendant sur son site internet, on entre dans la constellation Neptune Terminus, avec plusieurs étoiles . Chacune des étoiles représente un morceau de ce nouvel album . En voyageant d'étoile en étoile, on a aussi l'occasion d'écouter quelques secondes de chaque morceau et de découvrir le nom des tracks et des invités . Une manière très originale de faire entrer son public dans l'univers de cet opus .

Du côté des invités, on retrouvera Lefa, Dinos, Josman, Jok'Air et Gaël Faye . Un sacré casting, pour un album très attendu . Rendez - vous le 19 mars .

La constellation Neptune Terminus - (www.youssoupha.shop)