Youssoupha : les chiffres de vente de "Neptune Terminus" en première semaine

Une semaine après la sortie de l'album "Neptune Terminus" de Youssoupha, les chiffres de vente sont là !

par Team Mouv'

Le 19 mars dernier, Youssoupha sortait son album Neptune Terminus. Longtemps teasé au moyen de clips, de freestyle, d'annonce de tracklist et d'autres promos toutes plus originales les unes que les autres, l'album avait su ravir les fans . Une semaine plus tard, les chiffres sont là !

C'est le compte spécialisé Ventes Rap qui a rapporté les chiffres du Snep ( Syndicat national de l'édition phonographique ) . Ainsi, on apprend que Neptune Terminus a réalisé 5 752 équivalent vente. Dans le détail, il s'agit d'une majorité de ventes physiques ( 3 059, soit 53% des équivalents vente ) , de 274 téléchargements et de 2 419 streaming .

Un joli score pour Youssoupha, qui vient montrer la solidité de son dernier projet en date . Si par hasard vous êtes passés à côté de la sortie de Neptune Terminus, on vous conseille fort d'aller jeter un oeil à cet article sur le sujet :