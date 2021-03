Youssoupha interprète "Mon Roi" sur le plateau de "C à Vous"

Youssoupha délivre une performance très touchante sur le plateau de C à Vous, en interprétant la chanson "Mon roi" extraite de son dernier album "Neptune Terminus".

par Team Mouv'

Le 19 mars, Youssoupha sortait son album Neptune Terminus. Plus d'une semaine plus tard, certains des titres du projet ont eu le temps de faire forte impression sur le public, comme la chanson ultra touchante Mon roi, écrite par Youssoupha pour son jeune fils . Ce morceau, il l'a interprété sur le plateau de C à vous, et le résultat vaut le détour .

Ta mère va râler en découvrant ce texte . Elle dira qu'c'est trop cru, j'la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête . C'est l'genre de choses que j'dois te dire depuis . J'veux faire genre j'suis philosophe alors qu'j'suis grave bourré en boîte de nuit .

Accompagné uniquement d'un pianiste, Youss lâche une véritable chanson d'amour pleine de conseils bienveillants à son fils. La performance est on ne peut plus classe, et les invités semblent eux aussi transportés par la puissance de la voix et surtout des mots de Youssoupha .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

C'est loin d'être la première fois que Youssoupha interprète des morceaux à lui en acoustique. Dernièrement on avait pu le voir participer à l'émission web désormais culte Fanzine, où il avait notamment repris le tube de Ninho et Dadju Grand Bain, dans lequel il avait glissé un couplet d'une chanson qui sortait quelques jours plus tard dans son album Neptune Terminus : Maryam !