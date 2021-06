Youssoupha, Georgio et Doria font le show à la Maison de la Radio

Ce mercredi 16 juin, Mouv' et Radio France vous donnent rendez-vous aux concerts d'inauguration de la Maison de la radio et de la musique avec Youssoupha, Georgio et Doria.

par Team Mouv'

C'est un jour très spécial pour RadioFrance, puisque ce mercredi 16 juin la Maison de la radio change de nom ! Pour célébrer comme il se doit cet évènement marquant, des concerts uniques auront lieu en plein air devant la Maison de la radio et… de la musique .

Concerts rap à la Maison de la radio

Mouv' sera en direct dès 18H40 avec un concert exceptionnel deYoussoupha, Georgio et Doria à suivre en direct à l'extérieur de la Maison de la radio et aussi en direct sur l'antenne . L'entrée pour le show est gratuite mais se fait dans la limite des places . Les 3 artistes, qui ont chacun une grosse actualité : albums dévoilés récemment pour Youss et Georgio, projet à venir pour Doria, vont pouvoir retrouver leur public sur scène et ambiancer le public présent comme jamais .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des concerts à vivre en public, sur les ondes et à l'écran

Pour en faire profiter le plus grand nombre, les concerts du baptême de la Maison de la radio et de la musique seront en public et à suivre en direct sur les antennes de Radio France : France Inter, France Bleu, France Musique et Mouv’ et en rediffusion sur FIP .

Une sélection des grands moments de cet événement sera également retransmise jeudi 17 juin dès 21h05 sur CultureBox au cours d’une émission spéciale présentée par Daphné Bürki et Raphäl Yem . ( Accessible sur le canal 14 de la TNT ) .

Toutes les infos, c'est par ici .