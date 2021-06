Youssoupha dévoile un hymne à l'amour avec le clip sensuel "Bagarrer"

Youssoupha dévoile un nouveau clip extrait de son dernier album "Neptune Terminus".

par Team Mouv'

Surpris et déçu par la polémique ( enfin terminée ) autour de sa chanson sur les Bleus, Youssoupha est resté solide et fidèle à lui - même, il continue de répandre de la joie avec sa musique . Ce mercredi 30 juin c'est le morceau Bagarrer qui sort en clip .

Un hymne à l'amour

Toujours plus ambitieux, le rappeur originaire de Kinshasa a teasé en début de semaine ce nouveau clip sur ses réseaux avec des photos en noir et blanc du tournage, en se demandant même si ce n'était pas son meilleur clip . Le thème du morceau Bagarrer est basé sur les relations amoureuses et passionnées : la ligne fine entre l'amour et la haine dans une relation . Envoûté par sa partenaire de la vidéo, Youss nous gratifie de quelques pas de danse sur une prod sensuelle et rythmée . Le décor est splendide et on regarde avec un petit sourire ce duo amoureux et passionné .

Et si c'était celui - là mon meilleur clip ?

Après Astronaute, Solaar Pleure, Kash, Mon Roi. . Youssoupha livre encore un clip de grande qualité qui nous permet de nous replonger dans l'univers de l'album Neptune Terminus sorti le 29 mars dernier .