Youssoupha annonce et fait découvrir son nouvel album avec un mini docu

Youssoupha sera de retour avec son album "Neptune Terminus" et il a lâché un mini documentaire sur la conception du projet.

par Team Mouv'

Youssoupha a envoyé une superbe vidéo pour annoncer de son prochain album, Neptune Terminus, qui sera disponible le 19 mars 2021 .

Les coullisses de "Neptune Terminus"

Cette vidéo qui peut s'apparenter à un mini - documentaire, réalisée par Alexandre Chac, suit la conception de l’album . On voit Youssoupha en studio, en train de réfléchir à ses textes, puis de poser, le tout entrecoupé d’extraits mixés des morceaux . Les échanges sont nombreux, entre le rappeur et son équipe, du fidèle beatmaker Medeline à son acolyte de toujours, Philo. La famille est aussi très présente, et notamment le fils de Youssoupha, qui livre un joli moment d’émotion lorsqu'il raconte la réaction d'un de ses camarades en apprenant qui était son père ( en plus d’écouter Anissa de Wejdene, décidément cet enfant a tout pour plaire ) .

Vous pouvez mater en intégralité son docu sur le site ci - dessous :

Jok'air sera présent en feat, mais il ne sera pas seul

La tracklist n’a pas été annoncée, et tous les featurings non plus, l’un d’entre eux est même censuré dans la vidéo . On aperçoit en revanche Jok’air, qui sera donc l’un des invités de Neptune Terminus. Les backstages de la réalisation du clip d'Astronaute, le premier extrait de l’album, concluent ce teaser . Le projet est d’ores et déjà disponible à la précommande, et devrait être l’un des albums marquants du printemps 2021 .