YL balance le clip du titre sombre "80 piges"

YL se met en mode egotrip sur "80 piges".

par Team Mouv'

Yl nous a marqué sur le morceau drill Bagdad en featuring avec Ashe 22 et il garde la barre haute avec un nouveau clip appelé 80 piges . Le marseillais est de retour avec un nouveau morceau et un clip pour nous en mettre plein la gueule ( pardonnez nous mais vous comprendrez mieux après avoir écouté ) .

Ce mercredi 28 juillet 2021, YL balance le clip de son dernier single 80 piges . En moins de 21 heures, la vidéo a atterri direct à la dixième place des tendances YouTube avec plus de 110 000 vues . On peut parier que le single va faire du sale dans les charts français !

Un univers bien sombre

Si le morceau débute par quelques notes innocentes, le premier couplet d'YL avec sa voix grave balaye tout d'un revers pour laisser place à une trap qui pose les bases d'un morceau qui se laisse écouter en boucle . La prod bresom est signée Young King Beats. Le mélange colle bien avec les plans du rappeur dans un parking en mode veste en cuir et lunettes noires ou les séquences dans une boîte de nuit où il est le prince de la night . Ceclip a été réalisé par 5:AM et Nadia Bellalij mais on découvre dans les copyrights que l'idée originale vient de YL lui - même . Ce mélange créatif fait du lourd !