YG Pablo : "je ferai jamais de la musique, pour ceux qui jugent la qualité des projets à leurs chiffres"

Le coup de gueule de YG Pablo sur Twitter.

par Team Mouv'

Le rappeur YG Pablo avait confié au micro de Mouv Rap Club vouloir " toujours pousser le délire le plus loin possible" . On l'a vu avec son dernier single Ellipse, Pt . 1 et son univers hypnotique et mélancolique . Cette fois c'est sur les réseaux qu'il prouve son envie de faire de la musique pour lui et non pas pour péter les scores des ventes .

YG Pablo passe son petit coup de gueule

L'ancien basketteur n'a pas la langue dans sa poche et ose dire ce que tout le monde pense tout bas dans sur son compte Twitter . Le dimanche 20 juin il pose ça là : "Je ferai jamais de la musique pour ceux qui jugent la qualité des projets à leurs chiffres de première semaine"

On l'a tous bien vu, les sorties d'albums et d'EP's sont scrutés par tout le monde pour savoir quel rappeur a battu le record de ventes . Que ce soit les ventes physiques ou les "équivalents ventes" comme on les appelle, ces stats sont devenues des "vraies jauges" pour un certain public . La pression est énorme et tout le monde compare une sortie à celle de l'autre, alors qu'au fond, c'est pas sur ça que l'on doit juger le talent, non ?

La passion avant tout

L'interprète d'AMV s'explique dans un second tweet sur le sujet : "Ça a un tel effet que les artistes sortent que des EPs & plus des longs formats pour pas se faire allumer sur les chiffres" . Il pointe du doigt un phénomène qui prend de l'ampleur dans le rap game et dont on ne peut pas passer à côté . Le pouvoir des algorithmes oblige les rappeurs et leurs maisons de disque à publier des EP's plutôt que des albums plus longs pour contourner la pression des équivalents ventes .

Dans tous les cas, si on se réfère à son tweet du 7 juin, le rappeur de Bruxelles va sûrement revenir sur le devant de la scène avec une pépite : "Bonne semaine l'équipe, je suis au charbon comme jamais, à bientôt" . On attend ça avec impatience .