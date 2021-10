West x Kardashian : Kim obtient la maison et la garde des enfants dans le divorce

Kanye West et Kim Kardashian se mettent d'accord pour leur divorce, et cette dernière en sort plutôt gagnante.

par Team Mouv'

Kim Kardashian et Kanye West, c'est définitivement fini . Le couple emblématique est en plein divorce : apparemment, les négociations ont déjà été faites, et Kim K . s'en sort plutôt bien .

C'est la fin d'une époque pour leurs fans : le clan Kardashian - West divorce, une information qui n'aura échappé à personne tant elle a créé un séisme dans le monde du show - business . Comme pour tous les couples, les deux stars doivent passer par un long processus de séparation, et comme leur fortune est énorme, les négociations sont à une échelle impressionnante .

Un divorce réglé dans la bonne entente

Ainsi, suite aux échanges entre les deux anciens amants, il semblerait que Kim Kardashian ait obtenue leur propriété de Hidden Hills, située en Californie, qui vaut près de 60 millions de dollars . La mère de famille a aussi obtenu la garde des quatre enfants qu'elle a eus avec Kanye, pour, selon l'ancien couple, ne pas perturber leur petite famille .

Selon toute vraisemblance, les détails du divorce n'auraient pas été trop difficiles à régler : malgré leur séparation Kanye et Kim restent amis et même très proches . Aperçus plusieurs fois ensemble, les deux célébrités entretiennent de bonnes relations, avant tout pour leurs enfants . Kim a d'ailleurs récemment déclaré que son ex - mari était le meilleur rappeur, ce qui témoigne de son attachement envers lui .

Une histoire qui se finit bien : même si un divorce n'est jamais joyeux, celui - ci semble se dérouler le plus paisiblement possible, et c'est tout le bien qu'on souhaite à la famille Kardashian - West .