Wejdene veut faire un feat avec PLK

Wejdene cartonne en ce moment avec la réédition de son album 16 ou pas, sorti le 2 avril dernier, dans lequel elle ajoute les collaborations avec Hatik et Jul . Mais la jeune chanteuse ne s’arrête pas là et souhaite continuer à travailler avec des rappeurs français .

En pleine promotion de l’album, Wejdene est passée dans l’émission QG de Labeeu et Guillaume Pley . Elle y a fait part de son envie de collaborer sur un son avec PLK .

On fait archi pas la même chose mais moi je kiffe trop ce qu’il fait ! Mais mon équipe me dit qu’il va me dire non car y’a rien à voir