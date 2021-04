The Voice : Vald explique l'histoire touchante de "Deviens génial" aux candidats

Invité sur The Voice en tant que co-coach, Vald a livré les dessous de son morceau "Deviens génial" aux candidats de l'équipe de Marc Lavoine.

par Team Mouv'

C'est l'une des grandes nouveautés de cette nouvelle saison de The Voice sur TF1 . Les coachs principaux ( Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine ) disposent de co - coachs, qui viennent les épauler durant les battles . Et Marc Lavoine a fait confiance à Vald pour venir l'aider à coacher ses talents .

Si le rappeur n'a pas été très présent samedi dernier pour la première session des battles, il sera davantage mis en avant ce samedi 3 avril dans l'émission . En effet, deux candidats vont devoir se départager sur le morceau Deviens génial du rappeur, extrait de l'album XEU.

Tout le monde est apte à se faire aimer

Et pour les accompagner de la meilleure manière qu'il soit, Vald a souhaité leur expliquer l'histoire du morceau et sa naissance : "Je vais vous expliquer le contexte de cette musique . J'étais dans le parc pour enfant avec mon fils . Et il ne savait pas encore parler et j'ai vu que les autres enfants ne jouaient pas avec lui . Mon fils qui ne savait pas parler, on ne pouvait pas lui expliquer les règles du chat, et du coup il était tout seul dans le parc . Ça m'a détruit . " avant d'ajouter : "Tout le monde est apte à se faire aimer . Il suffit de devenir génial . "

L'un des candidat ajoute : "Je tenais à le dire quand même, personnellement je ne viens pas du tout du monde du rap, je viens du monde du rock . Mais cette chanson m'a vraiment touché, parce que il y eu un moment dans ma vie où vraiment je me sentais nul . Je n'avais rien qui me galvanisait . J'ai cherché désespérément un moyen de devenir génial ."

