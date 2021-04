The Voice : Marc Lavoine explique pourquoi il a choisi Vald comme co-coach

Face aux incompréhensions, Marc Lavoine a tenu à justifier son choix de désigner Vald comme co-coach dans The Voice. Le chanteur encense la plume et la sincérité du rappeur.

par Team Mouv'

Grande nouveauté cette saison dans The Voice, pour la première fois dans l’émission les quatre coachs sont accompagnés de co - coachs pour les épauler pendant les "Battles" . Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine ont fait appel à plusieurs artistes de la scène musicale française pour conseiller les chanteurs de leur équipe .

Parmi eux, le choix de Vald a été le plus étonnant et le plus commenté, d’autant plus que le rappeur a été choisi par… Marc Lavoine . Une association inattendue tant les deux hommes sont issus d’univers complètement opposés . L’incompréhension s’est même exacerbée après le premier des deux passages de V . A . L . D dans le télé - crochet . Une apparition de quelques secondes et puis s’en va .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Vald, Dinos et Soolking validé par Marc Lavoine

Marc Lavoine a tenu à justifier son choix de faire venir le rappeur d’Aulnay - sous - Bois à ses côtés dans The Voice .

Je ne comprends pas que l'on soit surpris .

L'interprète d'Elle a les yeux revolver a tenu à saluer la plume de Vald : "Vald, je trouve que c’est un grand écrivain__ . Je trouve qu’il écrit très très bien, il a des sujets formidables en plus, donc pour moi on doit enlever ces barrières . " En fervent défenseur du mélange des genres musicaux, il continue en expliquant qu’il est "contre les segmentations" et "les étiquettes" .Il souhaite pouvoir "créer des passerelles" entre le rap et la variété .

Marc Lavoine confie aussi aimer cette nouvelle génération qui a mis "les textes à nouveau à l’honneur, ce qui était un peu manquant ces dernières années". Dans le prolongement de cette déclaration, le coach de The Voice encense le son La__liberté de Soolking et les textes de Dinos .