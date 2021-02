"The Voice" : il reprend "Suicide Social" d'Orelsan et secoue internet

En interprétant "Suicide Social" d'Orelsan, The Vivi a réussit à séduire le jury et à secouer les spectateurs.

par Team Mouv'

Ce samedi 20 février lors de la diffusion de l'émission The Voice, un candidat de 21 ans a retenu toute l'attention . Le jeune homme a interprété un classique du répertoire d'Orelsan, Suicide Social, un texte écrit au vitriol qu'on retrouve sur le Chant des Sirènes ( 2011 ) . La performance du jeune rappeur a rapidement séduit les spectateurs et le jury composé d'Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney.

The Vivi est devenu l'un des candidats les plus remarqués grâce à son interprétation passionnée. Interviewé par Le Parisien, le rappeur a expliqué qu'il connaissait cette chanson depuis longtemps il a déclaré que le choix de ce texte semblait logique pour lui : “Quand la production m’a proposé cette chanson, j’ai tout de suite dit oui, d’autant que je l’avais déjà reprise en 2015 sur mes réseaux” .

L'émotion des internautes

Après avoir fait se retourner les 4 membres du jury, The Vivi a intégré l'équipe Vianney qui vient de rejoindre l'équipe The Voice pour sa première saison dans l'émission . Il a également suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux :

Un titre que porte bien son nom

Malheureusement 10 ans après sa sortie, Suicide Social heurte encore certaines personnes . Dans ce texte inspiré d'une scène du film La25ème heure de Spike Lee, le MC crache aveuglement sa haine au visage de la société en la décrivant par ses plus gros clichés . Suicide Social est un texte fictif, cru et volontairement provocateur : un texte d'Orelsan quoi . . . comme il expliquait lui - même à l'époque :

Mais pour certains internautes certaines rimes ne passent ( toujours ) pas :

Beaucoup d'internautes ont soutenu le candidat à The Voice et l'auteur du texte en nuançant les accusations, notamment Vianney qui est clairement fan d'Orelsan : "Certains semblent découvrir Suicide Social" s'étonne t - il, "Un peu de hauteur rend plus heureux, et permet d’entendre mieux" explique le coach de The Vivi.

Le candidat finalement viré

Pour ne rien arranger, des anciens tweets à caractère homophobe et raciste de The Vivi ont refait surface . Face à l'incompréhension générale, le candidat a fermé son compte Twitter et s'est expliqué sur Instagram.

Suite à la polémique autours des anciens tweets de The Vivi, l'émission a indiqué ce 22 février 2021 que le candidat était renvoyé de l'émission : "Nous avons été extrêmement choqués par ces Tweets qui sont à l'opposé des valeurs d'inclusion et de tolérance pronées par The Voice comme en atteste la diversité des talents . " expliquait la prod dans son communiqué .