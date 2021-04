Vladimir Cauchemar feat Laylow, Rim'K, Asdek : la folle collab est dispo

La collab annoncée entre Laylow, Rim'K et Vladimir Cauchemar est enfin là !

par Team Mouv'

Que peuvent avoir en commun Laylow, Rim'K et Vladimir Cauchemar ? À première vue ces trois artistes aux univers bien distincts ne semblaient pas destinés à se croiser et encore moins à collaborer ensemble sur un même titre, mais surprise : ils l'on fait et teasé comme il se doit en novembre 2020 .

La folle collaboration entre les artistes Laylow, Rim'K, Asdek et Vladimir Cauchemar est bien là et s'appelle Brrr. En plus du morceau le clip. Habitué des connexions assez dingues notamment avec Vald, Clara Luciani ou encore 6ix9ine, Vladimir Cauchemar fait fort en invitant le discret Laylow et le Tonton du rap français sur cette co - production signée Asdek .

Pour le visuel, on a le droit à un clip super futuriste dirigé par Quentin DERONZIER et qui colle bien avec le morceau . En gros, les trois protagonistes sont dans un téléphone qui "brrr", ça ne s'explique pas c'est juste fou et ça se regarde juste au - dessus .