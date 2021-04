Vitaa partage son plus gros moment d'émotion en concert et c'était avec Diam's

Vitaa s'est souvenue d'un moment d'émotion particulier avec Diam's sur scène.

par Team Mouv'

Tout le monde se souvient du morceau Confessions nocturnes de Diam's et Vitaa extrait de l'album Dans ma bulle sorti en 2006 . . Plusieurs années après ce classique que tout le monde connaît par coeur, la chanteuse s'est souvenue d'un moment d'émotion partagé avec la rappeuse sur scène .

Dans sa story Instagram ce mercredi 14 avril, la chanteuse a reposté un cliché d'un compte fan qui avait assisté à son concert avec Diam's, en y ajoutant la légende : "le plus gros moment émotion en live/concert que j’ai pu vivre jusqu’à présent . Tous concerts/artistes confondus"

En fouillant un peu sur YouTube, on retombe facilement sur ce concert qui était celui de la tournée de Diam's Au tour de ma bulle . Un moment intense de plus de 5 minutes avec une foule qui connaît les paroles du titre par coeur et qui chante le morceau en même temps que les deux artistes .

D'ailleurs, en décembre dernier à l'occasion d'une interview donnée à France Inter, la chanteuse était revenue sur sa rencontre avec Diam’s, dans les années 2000 : "On s’est rencontrée parce qu’on m’avait proposé de faire une collaboration sur un titre à l’époque Double Face Hip Hop Rnb . On me dit : ‘Invite qui tu veux’, et Diam’s n’était pas très connue à l’époque" explique t - elle .