"Vikings" : l'acteur qui joue Bjorn demande à Frenetik de libérer le morceau "Ragnar"

L'acteur Alexander Ludwig a demandé publiquement à Frenetik de dévoiler le morceau "Ragnar".

par Team Mouv'

Il y a quelques mois, alors qu'il était en studio, Frenetik nous teasait son morceau Ragnar. Le rappeur jouait avec ses fans en ajoutant "Libérez Ragnar" en légende, comme pour annoncer l'arrivée du morceau le plus vite possible . Mais quelques mois plus tard, le morceau n'est toujours pas disponible sur les plateformes de streaming, alors que le rappeur belge avait annoncé en février qu'il serait bientôt libérable.

Alexander Ludwig à la rescousse

Si les fans s'impatientent, c'est aussi le cas d'Alexander Ludwig, que vous avez pu voir dans Vikings, Du sang et des larmes ou encore Hunger Games . L'acteur canadien a publiquement demandé à Frenetik de sortir le morceau . Et forcément, la team de Freno l'a écouté, et le morceau sera bien disponible ce vendredi 23 avril sur toutes les plateformes . Il suffisait d'être patient . . .