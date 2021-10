"Validé" : la tant attendue saison 2 sort aujourd'hui

La deuxième saison de la série "Validé" est disponible ce soir à 21h.

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour tous les fans de Validé : après plus d'un an d'attente, la saison 2 sera disponible ce soir ( lundi 11 octobre ) , à 21h, sur Canal + .

Si vous avez suivi la saison 1 de Validé, vous avez forcément été marqué par la trajectoire de Apash (Hatik) et de ses amis, et par la fin tragique de leur histoire . Pourtant, ce dernier épisode ne marquait pas la fin de la série, puisque Validé est de retour après plus d'un an de suspens .

Nouvelle saison, nouvelle héroïne

Avec un teasing de folie, qui nous dévoilait des pièces de l'intrigue de ce second opus, centré sur une jeune rappeuse, cela fait plusieurs mois que Franck Gastambide, réalisateur de la série, nous mettait l'eau à la bouche .

Aujourd'hui, fin de l'attente : on pourra dès ce soir découvrir Laeti, incarnée par Laetitia Kerfa, et les amis de Apash. Et si l'attente est trop longue jusqu'à 21h, la saison 1 est disponible gratuitement, et en intégralité, sur Canal + .