"Validé" : Aya Nakamura aurait du faire partie de la série

Aya Nakamura devait à l'origine faire une apparition dans "Validé".

A l'occasion de la sortie de Validé, Mouv' a rencontré Franck Gastambide, réalisateur de la série . Et selon lui, une invitée a dû annuler au dernier moment : Aya Nakamura devait normalement faire partie du show .

Validé est sortie ce lundi 11 octobre et en quelques jours, la toile s'est enflammée . Gros lancement pour la série, qui plaît toujours autant que la première saison . Une des raisons de ce succès, c'est notamment la brochette de guest - stars qui viennent assaisonner la série, dont Bosh, Rohff, Mac Tyer ou encore Alonzo. Mais selon Franck Gastambide, une invitée manquait à l'appel, et pas des moindres : Aya Nakamura aurait dû participer à la série .

Un engagement qu'Aya n'a pas pu suivre

Franck Gastambide, invité dans MRC avec Pascal Cefran le 6 octobre, a en effet dévoilé que la star de la pop urbaine, ainsi que le footballeur Riyad Mahrez, devaient originellement faire partie du casting . La raison de leur absence ? Des problèmes de calendrier, puisque, comme l'explique le réalisateur, les périodes de tournage sont très courtes . Difficile donc pour certains de s'adapter à cet emploi du temps compliqué . . .

Et il faut reconnaître qu'en début d'année, alors que se déroulait le tournage de la série, Aya n'a pas chômé : après C'est Cuit en featuring avec Swae Lee, celle - ci avait dévoilé Bobo, au printemps, et a récemment lancé sa collection de vêtements . Il semblerait que ces multiples activités aient empêché la chanteuse de remplir ses engagements, à la déception de ses fans .

Avec le succès de Validé saison 2, on peut s'attendre à une saison 3 avec toujours plus de célébrités . . . alors, Validé et Aya Nakamura, c'est peut - être pas complètement fini .