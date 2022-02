Vald vient-il de mettre fin au clash avec Booba ?

Le clash Vald x Booba semble terminé.

par Team Mouv'

Alors que Rap Contenders vient de proposer un octogone sans règle entreBoobaetVald, il semble que le clash touche à sa fin…

"Désolé pour cette pollution des réseaux"

Cela va bientôt faire une semaine que Vald et Booba se clashent sur les réseaux sociaux . Tout avait commencé avec une provocation typique du Duc sur les chiffres de vente du V : "Première semaine en 3 jours tu fais 51 000 ventes . Cette semaine en trois jours tu fais 4 800 ventes . Donc d'un coup sans motif t'es le plus gros vendeur?", avant de poursuivre "pas de hit, pleine pandémie, dents jaunes, vilain tout mou mal rasé, mal sappé… tu nous expliques?" .

Une attaque à laquelle Vald a décidé de répondre, lançant ainsi la guerre entre les deux rappeurs .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En effet, depuis, tous les jours, B2O et Vald s'envoient des piques à travers des stories et autres tweets . Un clash qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux mais qui semble désormais terminé .

Ce lundi 21 février, l'auteur de Anunnaki a tweeté : "Désolé pour cette pollution des réseaux ces derniers jours avec ce spectacle PRIMITIF je me devais de rectifier l’horrible . Il me semble que c’est chose faite .__" Un post dans lequel il s'auto proclame vainqueur suite aux non réponses de Booba .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Alors est ce vraiment la fin du combat ou simplement une trêve ? En tout cas une chose est sûre, une collaboration Vald/Booba ne risque pas de voir le jour de si tôt .