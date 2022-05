Vald vient-il d'annoncer le projet solo de Suikon Blaz AD ?

Vald a peut-être évoqué la sortie prochaine du projet de Suikon Blaz, que l'on attend depuis longtemps.

On l'attend depuis des années : le projet solo de Suikon Blaz AD, fidèle acolyte et backeur de Vald, serait-il bientôt disponible ? C'est en tout cas ce que laisse entendre le V.

Un tweet qui ne laissera pas les fans indifférents : ce lundi 9 mai vers midi, Vald a écrit sur le réseau social un message plus que mystérieux. En effet, en repartageant un post du SNEP concernant le titre Offshore de Vald et Suikon, récemment certifié single d'or, le rappeur de Annunaki a ajouté - non sans malice - un petit indice qui ne passera pas inaperçu au yeux des fans les plus observateurs.

Un projet qui se fait attendre

Vald tweete ainsi : "Merci mon Suikon, sont pas pret pour le jetpro qui arrive". De quoi laisser les twittos dans l'impasse, puisque ces quelques mots font planer un mystère : le V fait-il mention d'un futur projet en featuring avec son pote de toujours, ou annonce-t-il l'arrivée d'un projet solo de Suikon ?

Car en effet, cela fait plusieurs années que V.A.L.D fait allusion à un album solo de Suikon Blaze AD, sans qu'aucune sortie ne suive ces propos. Souvent dans l'ombre, le rappeur et beatmaker originaire d'Aulnay-sous-Bois a fait des apparitions sur les projets de Sullyvan, NQNT, Agartha, Xeu, et plus récemment sur l'album *V,* où on l'entend dans le featuring sur le titre Happy End.

C'est un premier indice qui fait renaitre les espoirs des fans du très talentueux Suikon, désespérés de ne pas voir de projet sortir, même si rien n'est encore confirmé... tant qu'on aura pas une date officielle. En attendant, on se remet ce clip incroyable :

