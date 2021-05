Vald : un premier teaser du clip de “Footballeur”

Vald vient de dévoiler un premier teaser avant de dévoiler le clip tant attendu "Footballeur".

par Team Mouv'

Après avoir dévoilé le titre hilarant Footballeur lors d'un petit live stream entre amis, le rappeur du 93 Vald s’apprête à nous livrer le clip ! Sully a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux, en partageant un premier teaser qui nous laisse . . . rêveurs !

Vald enfile les crampons

Dans le petit teaser que Vald a partagé sur ses réseaux, on peut apercevoir les premières images extraites du futur clip . Le rappeur y apparaît déguisé en footballeur avec son beau maillot floqué V - a - l - d et sponsorisé Échelon, son label . Comme pour le son, le clip de Footballeur s'annonce parodique et décomplexé . . . du pur Vald quoi ! Le clip de Footballeur sera disponible ce mercredi 27 mai à minuit sur toutes les plateformes .

Vald le MVP

Ces derniers temps, Vald a clairement le vent dans le dos . Le rappeur du 93 vient de dévoiler deuxième volume du projet Échelon, son label . Il s'est même permis un petit passage très marrant dans l'émission The Voice. Récemment, le rappeur du 93 a aussi annoncé qu'un feat avec Freeze Corleone était dans les tuyaux ! On a hâte d'entendre ça . Pour finir, il était invité par Céline, Fif' et Pascal Cefran dans l'émission Mouv' Rap Club, le replay est disponible ici :