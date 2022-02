Vald touché par les compliments de Sefyu, l'ancien d'Aulnay-sous-bois

Invité sur le plateau de Légendes Urbaines, Val a reçu un message de Sefyu, son ancien confrère d'Aulnay-sous-bois, qui l'a laissé sans voix.

À l'occasion de la promo de son prochain album, Vald s'est rendu sur le plateau de Légendes Urbaines aux côtés de Juliette Fievet pour répondre à quelques questions. Celui que l'on attend de pied ferme ce vendredi 4 février pour la sortie de V, s'est vu être touché par une vidéo surprise de la légende d'Aulnay-sous-bois : Sefyu.

Sefyu et Vald : ça vient d'Aulnay-sous-bois

Le 4 février prochain sortira le nouvel album du V. Originaire d'Aulnay-sous-bois, celui-ci s'est vu être encensé par un pilier de la ville. En effet, Sefyu a fait la surprise en destinant une vidéo à Vald lors de son passage chez Légendes Urbaines. Une vidéo qui aura eu de quoi émouvoir son destinataire.

"Ce message est destiné à Vald. Frérot j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi" sonne les premiers mots de Zehef au début de sa vidéo, laissant Vald timidement fier mais aussi très surpris puisqu'il déclare simplement "Oh c'est Sefyu". L'auteur de Molotov 4 poursuit son message par une pluie d'éloges pour celui qu'il "apprécie particulièrement" et qu'il désigne comme "authentique, singulier, un artiste original, fort de propositions". Connu pour son goût de la scène à son époque, le Ruskov a également souligné cet autre point commun qu'il retrouve chez Sully "j'ai vu que t'affectionnais particulièrement la scène et moi ça j'aime beaucoup".

Celui qui a fait la réputation d'Aulnay-sous-bois dans le monde du rap tenait également à rappeler la fierté qu'est devenu Vald aux yeux de toute la ville ; une ville qui s'est vue être le tremplin des deux rappeurs "*T'es un artiste d'Aulnay, Aulnay tu sais ce que ça représente pour nous, t'es une fierté pour nous, t'es une fierté aulnaysienne*", rien que ça.

Sefyu, Vald, Aya Nakamura... Aulnay-sous-bois a vu naître de nombreux talents et les artistes n'hésitent jamais à rappeler leur fierté d'appartenance à cette ville, notamment Vald qui aura même réalisé deux morceaux en son honneur Aulnay-sous-bois et ASB en featuring avec son voisin Maes.

Comme à son habitude caché derrière la visière de sa casquette, Sefyu a fini son discours par des encouragements et une référence à un des morceaux de Vald "Bravo et continue surtout. Et bonjour pardon, comme ça au moins tu diras pas que je ne l'ai pas dis". Complètement ébahi et touché après l'intervention de son prédécesseur, Vald est resté sans voix "C'est trop de respect, incroyable, merci. On ne s’est jamais rencontré ! J’ai cru croisé son frère une fois, il y a longtemps. Il y a trop de respect, Sefyu, incroyable, waw waw waw, qu'est ce que tu veux qu'on dise?".

Une déclaration de la part du gardien de tous les aulnaysiens qui aura eu de quoi émerveiller Vald.