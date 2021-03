Vald : son passage éclair à The Voice a amusé les internautes

Le 27 mars, Vald est apparu pour la première fois en tant que co-coach lors de l'émission The Voice. Les téléspectateurs ont été un peu déçus par sa prise de parole très courte.

par Team Mouv'

En décembre, l'annonce selon laquelle Vald serait co - coachaux côtés de Marc Lavoine lors de la dixième saison de The Voice avait retourné la toile . C'est donc tout naturellement que ses fans, mais plus largement les spectateurs de l'émission, attendaient avec excitation la prise de parole de cet artiste connu pour son franc - parler . Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été un peu déçus par cette première apparition de Valentin, qui a été très courte.

Vald devrait être plus présent la semaine prochaine

Samedi soir ( 27 mars ) , Vald est apparu à l'écran pour la toute première fois à l'occasion du battle entre Jim Bauer et Luciano Cadô sur la chanson Angie des Rolling Stones . Le rappeur d'Aulnay - sous - bois a commenté : "Wao, moi je maitrise pas du tout ma voix comme vous le faites . Vous avez une voix d'ange, bravo . Vous êtes forts les mecs, le stade de France vous attend". En quelques mots, Vald a quand même réussi à laisser transparaître une admiration sincère, formulée avec la touche d'humour qu'on lui connait .

Heureusement, V . A . L . D devrait être plus présent lors de l'épisode de la semaine prochaine, puisque, comme le rapporte le Figaro, deux candidats s'affronteront sur son morceau Deviens génial, issu de son album Xeu sorti en 2018 . Forcément, sa courte prise de parole samedi a fait réagir les internautes et notamment sur Twitter :