Vald révèle un très gros feat qu'il a raté pour cause de timing

Vald déclare avoir raté un gros feat à cause d'un mauvais "timing".

Vald était l'invité du Mouv' Rap Club pour parler de son dernier album et de pleins d'autres thèmes tels que sa recette du bonheur, les feats ratés, son public, le cinéma coréen…

Vald vient de sortir ce vendredi 4 février son nouvel album, V, son 4ème projet solo, après Ce monde est cruel (2019) . Composé de 16 morceaux, le projet comporte également des featuring de renoms en la personne d'Orelsan, Hamza et Suikon Blaz AD.

Alors qu'il continue d'en faire la promotion, Vald s'est livré à quelques confessions lors de son passage au MRC dont justement une sur ses collaborations. Questionné par Genono sur "un feat que t'as du refusé que tu regrettes ou qui n'a pas pu se faire pour une raison ou pour une autre" le rappeur d'Aulnay-sous-Bois a déclaré : "sur du timing on s'est raté avec 13 Block, on aurait du faire un feat avec 13Block. Et maintenant je sais pas si c'est encore d'actualité même 13 Block".

Une déclaration qui risque de donner beaucoup de regret aux fans du V qui auraient bien vu une collaboration Sevran-Aulnay avoir lieu.