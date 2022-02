Vald : retour triomphal et V comme victoire

Après des avis mitigés sur ses derniers projets, Vald revient gonflé à bloc et meilleur que jamais. Son ambition avec V ? Faire fermer des bouches et rapper pour l'amour du hip-hop.

par Jérémie Léger

Qui aurait cru en écoutant NQNTMQMQMB pour la première fois il y a dix ans qu'un OVNI comme Vald deviendrait l'un des rappeurs les plus populaires et adulés de sa génération ? Soyons honnête, à part lui, certainement pas grand monde. Pas toujours pris au sérieux à cause de son penchant pour l'humour absurde, il a pendant longtemps été relégué au statut plutôt réducteur de rappeur « troll ». Envers et contre tous, il a fini par déjouer tous les pronostics jusqu'à s'imposer au sommet du rap game. Pour se rendre compte de l'éclat de son aura de nos jours, il suffit de constater l'ampleur du récent séisme provoqué par son dernier retour musical sur la planète rap.

Lâché le 16 décembre dernier comme un cadeau de Noël en avance, ce clip de plus de douze minutes réunissant cinq inédits et baptisé prophétiquement Le retour du V sonne finalement comme un abus de langage. Simplement parce que le bougre n'est jamais vraiment parti. En une décennie de carrière, le rappeur d’Aulnay-sous-Bois a enchaîné les projets au rythme quasi-constant d'un disque par an, avec toujours la même exigence d'excellence qui plus est. Pourtant, le constat est sans appel : chaque absence de Vald, aussi courte soit-elle, donne l'impression de durer une éternité et lorsqu'il revient sous le feu des projecteurs, c'est toujours un événement.

Le revoilà donc en 2022 avec V, son autoproclamé meilleur album : seize morceaux, des QR codes, cinq éditions physiques différentes et deux inédits par version du disque. Tout ça symbolisé par une seule et unique lettre, V. Un titre à la fois minimaliste et implicite qui en dit long sur l'état d'esprit d'un rappeur plus que jamais désireux de prendre sa revanche sur le monde entier. Un monde qu'il savait déjà cruel et qui ces derniers temps, ne lui a pas fait de cadeaux.

La malédiction des reptiliens

Après le succès commercial de Ce monde est Cruel, pourtant réduit par l'annulation de sa tournée, Vald décida de voguer vers de nouveaux horizons en tentant une nouvelle aventure en indépendant via son propre label musical, Échelon Records. L'idée est belle et le rappeur a tout mis en œuvre pour que les ondes de sa nouvelle écurie envahissent le rap game. Durant les douze premiers mois du lancement, il a sorti deux compilations estampillées Échelon pour promouvoir les artistes du label, mais aussi Horizon Vertical, un projet commun avec son pote Heuss L'Enfoiré.

La force de proposition est là, la puissance commerciale des deux artistes également, et Vald pensait sûrement naïvement que rien ni personne ne pourra entraver sa réussite. Sauf que non : en dépit du niveau de rap affiché, le public n'adhère pas plus que ça à la connexion et ce projet sera, in fine, un cuisant échec commercial.

Pire encore, Mushu, l'un des inédits proposés par Vald sur la compil Échelon Volume 2 a carrément amorcé une crise de confiance de son public. Dans ce titre, le rappeur s'essaye à la drill, sans réelle maîtrise de l'exercice et par conséquent, il s'est payé les critiques acerbes de la part de nombreux fans. Il tentera bien de redresser la barre quelques mois plus tard avec un autre inédit, Footballeur, mais cette fois encore, la mayonnaise n'a pas pris. En dépit du budget colossal alloué dans ce clip, la qualité du morceau n'était pas au rendez-vous et certains, y compris parmi ses plus fidèles soldats, annoncent déjà le déclin du V.

Fier de ses travaux et loin de vouloir donner raison aux fatalistes, l'intéressé a préféré prendre du recul allant même jusqu'à s'amuser de ses échecs sur les réseaux. Car au final, même si faire un flop n'est jamais une partie de plaisir pour un artiste, sa réelle frustration est plutôt venue du manque de confiance massivement affiché dans ses rangs après ces deux bavures. C'était donc une question d'honneur, Vald se devait de revenir fort, très fort même, histoire de remettre les pendules à l'heure.

Gonflé à bloc et prêt à en découdre avec ceux qui le disaient fini, le V a rapidement enchaîné avec un second clip, celui du premier vrai single de son nouvel album, Anunnaki. La résonance de ce titre produit par Danny Synthé est immense, mais c'est surtout par son imagerie que celui a fait parler : un visuel gore et sanguinolent à souhait pour illustrer la mélancolie du rappeur façon Requiem For A Dream.

L'entrée en matière était parfaite, mais voilà que le sort s’acharne et que le clip se retrouve censuré moins de 24h après sa mise en ligne, la faute à un contenu violent et jugé inapproprié. Qu'à cela ne tienne, ça ne fera que rajouter de l'huile sur le feu et attiser la rage contenue en Vald depuis déjà bien trop longtemps. Or, plutôt que de s'emporter sur les réseaux, le poète visiblement maudit par les reptiliens a décidé d'extérioriser sa fureur en musique.

On y est, après deux ans d'attente, un plan de sortie retardé à cause de la pandémie, 500 000€ de pertes pour un Bercy, six mois de covid et toutes les autres désillusions citées plus haut, l'heure de la revanche a sonné pour le V.

La revanche du V

La grande force de Vald, c'est qu'en dépit de ses récents ratés, il ne s'est jamais laissé abattre et n'a jamais cessé de croire en lui. A vrai dire, peu importe les critiques négatives des uns et des autres. Pour lui, mieux vaut prendre des risques, être spontané, surprendre et assumer quelques rares sorties de route, plutôt que de se formater à une expression artistique sans saveur et aseptisée. C'est en appliquant cette philosophie à la lettre depuis plus de dix ans que l'artiste parvient à nous proposer quelque chose de différent et de plus ambitieux à chaque album. Et cela sans pour autant rendre obsolètes ses projets précédents.

C'est ainsi que V cristallise l'état d'esprit de son auteur, ses nombreux questionnements, ses émotions et ses pensées depuis la sortie de Ce monde est cruel. Face à un monde qui part chaque jour un peu plus en vrille, Vald apparaît étouffé par le climat anxiogène qui règne sur nous depuis ces deux dernières années de pandémie. Pour ne rien arranger, son moral semble chahuté par les aléas de la vie d'artiste. Celle qu'il a pourtant tant cherché à atteindre en se lançant dans la musique dix ans plus tôt.

Sans tomber dans le cliché de la star acculée par le poids de la célébrité et qui regrette l'époque où elle était anonyme, ce n'est pas le métier d'artiste en tant que tel que Vald ne supporte pas, mais bien tout le côté mercantile et capitaliste outrancier de la musique. Pour lui, celle-ci doit être spontanée et ne devrait en aucun cas répondre à des lois et exigences d'un marché.

En cela, en 2022, le rappeur aulnaysien affirme fièrement et plus que jamais son envie de faire de la musique comme il l'entend. Désormais, son souhait est clair : envers et contre tous, il marchera en équipe, aussi bien avec les artistes de son label Échelon Records que les grosses têtes d'affiche du rap français qu'il estime et respecte. Cela dans le seul et unique but de répondre au mieux aux attentes du public tout en s'émancipant définitivement de cette industrie qui lui pompe tant d'énergie.

Et pour que sa musique rime avec plaisir, Vald fait le choix dans V de revenir à une façon plus brute de faire du rap, toujours dans l'ère du temps certes, mais à la gloire du kickage et de la technique. Comprenez que sur cet album, il n'y a pas de singles au sens Désaccordé du terme. Beaucoup ont tendance à l'oublier, mais avant de devenir un monstre des toplines, un maître des interprétations légères et des titres plus mélodieux, Vald était un excellent technicien. Féru de rimes multisyllabiques et adepte des freestyles toujours plus complexes, le rappeur a depuis toujours cherché la performance. Pour sa première sortie en indépendant, il n'allait clairement pas s'en priver.

Tout au long des quinze titres de V (sans parler des neuf inédits des versions physiques), Vald enchaîne donc les démonstrations rapologiques, oscille entre performances techniques pures et délires mélancoliques ou mélodieux. Sur des productions toujours plus variées et léchées, il module sa voix tel un caméléon et prend un malin plaisir à étaler toute sa palette de flows. Résultat : aucun morceau ne se ressemble, comme si son objectif était simplement de faire kiffer tout le monde sur de la bonne musique.

Mais rassurez-vous, au-delà de la technique, Vald reste fidèle à l'essence de son art. En terme d'écriture par exemple, il garde cette aptitude qui consiste à dire des choses complexes avec peu de mots, toujours avec cette même volonté d'aborder ses thèmes sous un angle nouveau. Également, en dépit du blues qui transpire sur cet album et de l'état du monde peu propice au rire, l'humour reste présent, toujours incisif, mais moins caricatural et plus sérieux. C'est un fait : à 29 ans, le rappeur a grandi et le mari et père de famille qu'il est devenu n'est plus le sale gosse qu'il était il y a dix ans. Une aubaine dans la mesure où sa démarche créative reste spontanée et que ses projets gagnent systématiquement en profondeur et en finesse

Sans parler de reconquête, c'est bel et bien une nouvelle page qui s'ouvre dans la carrière de Vald. Celle d'une ère à placer sous le signe de l'indépendance et de la liberté artistique sans compromission. Sa motivation à aller de l'avant est telle qu'il n'exclut pas un jour de faire un album de K-Pop. (c'est lui qui le dit dans son morceau Papoose, pas nous). Alors ok, sur le papier, ça peut faire peur, mais quand bien même il se planterait, dites-vous bien qu'après les échecs successifs de Mushu et Footballeur, il n'aura finalement fallu qu'une lettre à Vald pour retrouver le top et récupérer sa couronne.