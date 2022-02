Vald répond sévèrement à Booba qui l'accuse de tricher sur les streams

Gros clash entre Booba et Vald : ce dernier répond au Duc qui l'accuse de mentir sur ses ventes.

Alors que Booba a tenté de s'en prendre à Vald, allant jusqu'à l'insulter, ce dernier a répondu à B2O par plusieurs storis sur Instagram.

La température monte entre le V et le Duc : on le sait, B2O a du mal avec l'auteur de Désaccordé. Or, Vald vient de réaliser un exploit (et pas des moindres) en réalisant le meilleur démarrage au monde sur Spotify, et avec près de 75 000 ventes physiques en une semaine. Un résultat tellement brillant qu'il en a fait douter certains, remettant en cause la validité de ce comptage.

Ça pique entre B20 et le V

Parmi les critiques, on retrouve sans surprise Booba, en clash avec la moitié du rap game (actuellement, sa dernière cible était d'ailleurs Ninho), qui a sauté sur l'occasion pour lancer un clash. B2O a ainsi posté plusieurs captures d'écran, se moquant de la passion de Vald pour les mathématiques, en vue de décrédibiliser le comptage des ventes de son album. Une provocation typique du Duc lorsqu'un de ses concurrents fait des meilleurs résultats que lui. Il écrit ainsi : "Première semaine en 3 jours tu fais 51 000 ventes. Cette semaine en trois jours tu fais 4 800 ventes. Donc d'un coup sans motif t'es le plus gros vendeur?", avant de poursuivre "pas de hit, pleine pandémie, dents jaunes, vilain tout mou mal rasé, mal sappé... tu nous expliques?".

Devant les attaques de Booba, qui est allé jusqu'à lui dire "tu vas pas faire le mariole longtemps", Vald a en effet pris le temps, comme le demandait celui-ci, d'expliquer. Il compte ainsi avec patience : "avant le premier stream à minuit on a 39 500 préco. Comme tu veux pas compter mes 5 versions différentes, division par 5 : 40 000/5 = 8000 précos. Donc t'en enlèves 40-8 = 32. 74 000 - 32 000 = 42 000". Le V en remet même une couche, comparant ses résultats à ceux d'Ultra en première semaine, pour démontrer à son auteur qu'il a plus vendu que lui. Et de conclure avec une réf à Greg Guillotin : "j'devrais même pas répondre aux moins de 40". Salé.

Bref, ça taille sévère entre les deux géants du rap game. Et si pour l'instant, Vald semble avoir l'avantage, on sait que Booba admet rarement ses défaites, et a plutôt tendance à contre-attaquer... A suivre, donc.