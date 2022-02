Vald réalise le 7ème meilleur démarrage rap depuis 2013

Nouveau succès pour l'album de Vald ,qui se classe 7ème des meilleurs démarrages rap depuis 2013.

Le vendredi 4 février, Vald marquait son grand retour avec son nouvel album, V. Et même si les chiffres ont mis du temps à tomber par le SNEP, ils traduisent aujourd'hui d'un véritable succès.

Carton plein pour le V

Le rappeur d'Aulnay-sous-bois a tapé fort pour son retour et le succès est tel que les consécrations ne cessent de s'enchainer pour Vald. Avec ses 16 titres dont 3 featurings avec Orelsan, Hamza et Suikon Blaze AD, le V a crée un engouement monstrueux et les chiffres sont là pour nous le prouver. Alors que V a été certifié disque d'or en seulement 3 jours, qu'il a réalisé 6,4 millions de streams sur Spotify en seulement 24 heures et qu'il a fait office du meilleur démarrage du monde sur cette même plateforme la semaine de sa sortie, un nouveau record s'est encore offert à lui.

En effet, celui qui comptabilise 74 093 ventes en première semaine voit son album se classer 7ème du Top 7 des meilleurs démarrages depuis 2013. Même si Orelsan domine largement la première place avec Civilisation mais aussi la 3ème derrière PNL, Vald rentre lui aussi dans l'histoire avec ce 4ème album.

Bien que ces chiffres soient controversés par Booba qui l'accuse de tricher, il n'en est pas moins clair que Vald a réalisé de brillants résultats qu'il a en plus lui-même pris le temps de compter.