Vald : le Snep s'explique sur la diffusion du Top Album et les comptages

Suite aux critiques qui ont visé le Snep pour son retard, celui-ci a répondu.

Grosse polémique suite à la sortie de l'album du V : le Snep a tardé à dévoiler les chiffres de l'album, provoquant la colère des internautes. Le Syndicat national de l'édition phonographique a répondu.

Le vendredi 4 février, Vald marquait son grand retour avec son nouvel album, V, contenant 16 titres dont 3 featurings : Orelsan, Hamza et Suikon Blaze AD. Un retour en grandes pompes, puisque le nouvel album de l'interprète de Désaccordé fait un carton : 6,4 millions de streams sur Spotify en seulement 24 heures, et tous ses titres, soit 16 tracks, dans le Top Spotify France. Résultat : V est certifié disque d'or en seulement trois jours d'exploitation, et réalise le meilleur démarrage au monde sur Spotify.

Seule ombre au tableau : les chiffres de vente de Vald, officiellement comptabilisés et publiés par le Snep (ou le Syndicat national de l'édition phonographique), ont mis du temps à être publiés. Trop de temps pour Vald et son équipe, qui ont aussitôt exprimé leur mécontentement sur les réseaux, s'en prenant au Snep qu'il traitait alors d'incompétents, à coup de hashtag #LIBEREZLESCHIFFRESDUV, les accusant de subir une pression d'Universal Music pour ne pas sortir les chiffres.

Un mécontentement repris massivement par les fans, et auquel le Snep a répondu, se défendant de toute mauvaise intention à l'égard de Vald : dans une mise au point publiée sur Twitter, "Le Snep a édité des règles bien précises de comptage qui doivent être appliquées à tout le monde de la même façon", a expliqué Bertrand Burgalat, le président du Snep, au Parisien. Il ajoute "Evidemment, nous n'avons rien contre Vald. Au cours de la semaine, nous avons été prévenus que le comptage, par la société qui gère le e-commerce de son album, n'avait pas respecté les règles".

Tout est bien qui finit bien, puisque le Snep conclut : "Nous avons étudié la situation et, dans tous les cas, le Top 10 était inchangé, le SNEP a donc décidé de publier le classement. Cet épisode est symptomatique d’une industrie de la musique où chacun essaie de détourner les règles de comptage à son avantage". Et Vald a baissé les armes aussitôt les chiffres publiés : "ok, je retire tout". Bon joueur, le V.