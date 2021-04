Vald : "le featuring avec Freeze devrait arriver"

Vald et Freeze Corleone bientôt réunis sur un morceau ?

par Team Mouv'

Actif comme jamais depuis plusieurs semaines, Vald qui vient de sortir une nouvelle mixtape de son label Echelon Vol2, a plus ou moins annoncé qu'une collaboration avec Freeze Corleone pourrait se faire .

En live sur la chaîne Twitch de son pote Gotaga, le rappeur d'Aulnay a balancé pas mal d'exclus assez cools pendant ce direct . Il a notamment dévoilé un extrait assez délirant intitulé Footballeur, où il raconte qu'il rêverait d'avoir la vie d'un footeux . Mais il a aussi fait une demi annonce pour un possible feat avec Freeze Corleone . Des propos un peu flous, on vous l'accorde, mais qui laissent sous entendre qu'une collab est en discussion et qu'elle pourrait se confirmer les prochaines semaines :

"Le featuring avec Freeze devrait arriver si on fait les choses carrés ! Ce serait incroyable de pouvoir le faire. "

Vald X Freeze Corleone : Twitter est chaud

En gros, on sent que les deux artistes sont très chauds à l'idée de taffer ensemble, mais que rien n'a été encore acté. Une annonce qui a évidemment excité les twittos qui rêvent d'un feat des deux rappeurs .

