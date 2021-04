Vald lâche en exclu l'extrait golri "Footballeur", en live sur la chaîne Twitch de Gotaga

Vald a régalé les spectateurs du live de Gotaga en dévoilant en direct l'exclu "Footballeur" !

par Team Mouv'

Ce 26 avril 2021, Vald était en direct en compagnie de son gars Gotaga dans le cadre d'un live Twitch détendu entre amis . Le rappeur en a profité pour régaler les spectateurs en leur dévoilant une petite exclusivité croustillante . Vald a balancé son morceau hilarant intitulé Footballeur en direct sur la chaîne de GotagaTV, qui s'est empressé de nous repartager ça sur ses réseaux sociaux .

"Pose toi bien__, ferme les yeux, et profite de cette exclu du prochain son de Vald" explique le streamer aux 2,9 millions d'abonnés en nous partageant cette exclu d'un peu plus d'une minute sur son compte Twitter :

Un morceau détente

Dès les premières notes de l'extrait, on comprend que sur Footballeur, Vald s'est ( encore ) surpassé . Le rappeur du 93 vient de nous livrer un nouveau son ironique et légèrement WTF, dont il a le secret . Sur une rythmique ensoleillée, il nous parle de son rêve de gosse : devenir footballeur . Il nous rappe son amour pour ce sport qui fait rêver tant de gamins avec une petite touche d'humour : "Ça a l'air trop bien d'être un footballeur, mais j'voulais pas faire les corners . Est - ce que je peux quand même être footballeur ? !" L'Histoire retiendra qu'avec ou sans corners, Sully n'a, a priori, jamais signé pro . Ce monde est cruel .

Vald est en feu

Récemment, Vald est partout . Après avoir participé ( vite fait ) à l'émission The Voice, il vient de dévoiler Echelon Vol . 2, la seconde mixtape de l'équipe Echelon Record, son label . Sur ce projet de 10 titres, on peut l'entendre aux côtés de Charles BDL, Rafal, Yonidas, Suikon Blaz AD, Sirius, Aociz, Kaiju, Linton, Pain et enfin, le fameux Seezy . D'ailleurs, le clip délirant Echelon 2 est disponible depuis le 24 avril !