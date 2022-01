Vald lâche un p'tit bonus des bonus pour patienter avant l'album

Pour patienter avant la sortie de l'album, Vald a partagé un extrait inédit.

par Team Mouv'

C'est la grosse nouvelle de ce début d'année : Vald est de retour, et le teasing de son album à venir est lancé. Pour nous faire patienter, celui-ci vient de sortir un nouvel extrait inédit.

Il aura fallu attendre plus de trois ans pour un nouvel album solo de Vald, mais ça valait le coup : le retour du V s'annonce épique, avec un teasing en beauté. Celui-ci a ainsi sorti son clip Annunaki, qui a obtenu presque un million de vues en quelques jours, et a enfin dévoilé la cover et le titre de son album : V. Premier exploit : en seulement 48h après l'annonce de sa nouvelle sortie, l'interprète de Le Monde est Cruel a vendu plus de 30 000 albums.

Un titre qui se démarque de la discographie du V

Le nouvel album du rappeur d'Aulnay-sous-Bois promet donc déjà du lourd et les fans ont du mal à contenir leur impatience. Mais le V sait nous faire attendre avec classe : celui-ci vient de partager sur les réseaux sociaux un "bonus des bonus", extrait du futur V. Celui qui est d'habitude plutôt silencieux sur les réseaux a en effet repris son activité depuis l'annonce de la sortie prochaine de son futur projet.

On découvre ainsi un titre de presque deux minutes, surprenant pour la discographie de Vald : en intro, quelques notes douces, une voix de femme chantant en anglais, pour un titre aux consonances douces et presque planantes. La voix de Vald prend rapidement le relai pour un couplet sensible où il se livre à coeur ouvert. Un titre mélancolique et sincère, qui se détache de la discographie du V, même si celui-ci a déjà prouvé ses talents mélodiques sur des titres comme Désaccordé.

Plus que quelques semaines avant de pouvoir savourer V (le 4 février), le petit dernier de Vald, et ça va être dur de garder sa patience, tant le musicien sait nous faire monter l'eau à la bouche avec ses teasings.