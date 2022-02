Vald lâche des exclus de son album en live avec Gotaga

Invité sur le stream de Gotaga, Vald a lâché plusieurs exclus de son album qui sort vendredi 4 février.

par Team Mouv'

Le V est de retour, et il le fait bien : invité dans le live de Gotaga, l'un des plus grands streamers Twitch, Vald a lâché des exclus de son album en direct le soir du 2 février.

Vald sait soigner ses retours, qui sont toujours des événements. Après avoir lâché un certain nombre d * *'informations quant à son album à venir,* * s'amusant à jouer avec ses fans impatients, Vald a enfin partagé les premières notes de son projet. Mais pour dévoiler les premiers extraits de son album, Vald n'a pas choisi n'importe qui : il a en effet partagé cette première écoute publique avec des proches, sur la chaîne de Gotaga.

Réunion entre copains

On a ainsi découvert plusieurs sons de l'album V, qui sortira ce jeudi 3 février à minuit. Vald nous a notamment offert un son sur Papoose, dont il avait fait les premières parties à ses débuts; mais également plusieurs extraits sur lesquels on retrouve les ingrédients qui font le succès de l'auteur de Désaccordé : un flow à la fois puissant, solennel et mélancolique, des prods portées par des basses très lourdes et des mélodies efficaces.

Après la sortie de *Annunaki, et son "bonus des bonus", Vald nous offre ainsi de quoi patienter jusqu'à la date fatidique de sortie de son prochain album. Et il faut dire qu'il a de quoi gâter ses fans : à l'annonce de la sortie de V, * 30 000 albums ont été précommandés en 48h. L'album, qui sera disponible en édition standard et en quatre versions limitées (V1, V2, V3, V4), promet déjà d'être un succès. Et ce n'est pas pour rien : premier album solo de Vald depuis *Le Monde est Cruel, V* s'est fait attendre par les fans.

De quoi se régaler en attendant la sortie de l'album, qui nous paraît encore beaucoup trop loin (on sait, c'est dans moins de 24h, mais on a du mal à patienter).