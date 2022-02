Vald : la cover de son album "V" censurée par Spotify ?

Sur Spotify, la cover de l'album V a disparu.

par Team Mouv'

Alors que son album V vient tout juste de sortir, et que l'album est déjà certifié disque d'or en trois jours, Vald fait face à une nouvelle problématique. Spotify a retiré la cover de son album sur la plateforme de streaming. Pourtant, à la sortie du projet le vendredi 4 février à minuit, la pochette était bien disponible, et l'est toujours sur les autres plateformes, comme Deezer par exemple.

Quelle est la raison de cette suppression ?

Sur les réseaux sociaux, Vald a réagi à son disque d'or en évoquant cette suppression, qu'il juge comme une censure : "Du coup, ils ont censuré notre cover". En fait, sur la cover, Vald a choisi d'y incruster un QR Code, qui renvoie directement vers son shop. C'est probablement ça qui pose problème, le fait que ce la cover permette la publicité de son e-shop. Pour l'instant, la plateforme n'a pas réagi.

C'est d'ailleurs la deuxième restriction concernant Vald et son nouvel album. Pour rappel, le clip d'Anunnaki a été soumis à une limite d'âge par YouTube, en raison d'images jugées trop choquantes.