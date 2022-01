Vald : Gotaga organise une découverte de l'album en exclu avec Itaa et Doigby

Gotaga, Itaa et Doigby organisent une écoute de l'album de Vald en avant-première, en présence de l'artiste.

Un rendez-vous entre copains pas tout à fait comme les autres : Vald sera présent sur Twitch avec Itaa, Doigby et Gotaga pour une écoute exclusive de l'album.

On en rêve tous, ils l'ont fait : les streameurs Twitch Itaa, Doigby et Gotaga se sont associés pour écouter en avant-première l'album de Vald. Ainsi, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux que leur public pourrait découvrir V, le nouveau bébé du rappeur, lors d'un stream Twitch en présence de l'artiste ce mercredi 2 février à 21h30. Une petite surprise qui n'est pas passée inaperçue, tant le retour du V est attendu.

Réunion de potes

Il faut dire que Vald a été absent pendant un long moment : son dernier album solo, Ce Monde est Cruel, date de 2019. A l'annonce de la sortie de son album, plus de 30 000 exemplaires du disque ont été précommandés en 48h, témoignant de l'impatience de son public. S'amusant à gâter son public avec des infos parfois cryptiques et des teasing alléchants, Vald a su préparer un retour en grandes pompes, dont la première étape sera donc la chaîne Twitch de Gotaga.

Alors, pourquoi avoir choisi ces joueurs ? Vald est tout simplement très proches de ses hôtes. Il avait d'ailleurs déjà dévoilé son précédent album sur en live avec eux l'année dernière. Vald évite pourtant habituellement les lives, mais les a multiplié avec les trois interviewers, faisant même référence à Gotaga dans une chanson éponyme. Quant à Itaa, il travaille avec Vald depuis longtemps. Une amitié sincère est née entre les joueurs et le rappeur, qui nous offrent toujours des lives riches d'anecdotes.

Pour les moins patients, vous savez donc quel est le programme de mercredi soir : Vald et ses potes risquent de nous régaler encore une fois, en plus de nous permettre de découvrir l'album avant nos potes (et pouvoir se vanter le lendemain).