Vald et Orelsan tournent le clip de "Peon"

La collaboration entre Vald et Orelsan sur "Peon" dispo sur le nouvel album de Vald "V" aura bientôt son clip !

par Team Mouv'

Vald a délivré son nouvel album sobrement intitulé V ce vendredi 4 février 2022 ! Très attendu ( depuis 2019 après la sortie de Ce monde est cruel ) , le rappeur nous offre pour ce quatrième projet solo 16 titres sur la version classique de l'album, et d'autres inédits sont à retrouver sur les bonus .

Pour ce qui est des collaborations, Vald a invité Hamza (Maudit) et Orelsan (Peon) , ainsi que son partenaire de toujours, Suikon Blaz AD (Happy end) .

Le V avait dévoilé chez France Inter, Peon, sa collaboration avec Orel celui qu'il pourrait considérer comme son "grand frère" et a révélé l'origine du nom du titre Peon, qui esten référence à la première unité du jeu Warcraft 3 .

Le visuel de "Peon" dans les tuyaux et tourné à Sofia

Maintenant qu'on peut profiter de l'album porté par les clips d'Anunaki ou par Sur un nouvel album dévoilé le jour de la sortie de V, Vald est déjà sur ses prochains visuels notamment celui de Peon.

En effet, le rappeur et Orelsan sont actuellement dans la capitale bulgare à Sofia pour touner le visuel de Peon . Ce qui annonce du lourd quand on sait que les deux artistes sont créatifs et acharnés pour offrir à leurs fans des visuels bien léchés, d'ailleurs Orelsan avait tourné le clip de Tout va bien en Europe de l'Est à Kiev en Ukraine plus précisément !

On a hâte de voir ça :

Vald s'est d'ailleurs confié sur ses clips dans Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran, Laure, DJ Serom et exceptionnellement les chroniqueurs d'After Rap Genono et Yérim . Il a notamment évoqué V, son confinement, son label Echelon Records, sa recette du bonheur, un feat manqué, ses clips qu'ils auraient aimé tourner notamment avec SCH, Maes, . . . en tout cas pour Orelsan, il n'y aura pas ce regret !

L'interview complète est à retrouver ci - dessous :