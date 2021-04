Vald en version chauve : le rappeur réagit avec humour

Le tatoueur AnthoDraw a posté les montages de tes rappeurs préférés version chauves et moustachus, parmi eux Vald et ça l'a bien fait rigoler.

Le tatoueur AnthoDraw s'est amusé le 1er avril 2021 à balancer un thread sur Twitter avec le montage de tes rappeurs préférés version chauves et moustachus. Beaucoup d'imagination pour AnthoDraw et le résultat est assez drôle : SCH, Damso, Nekfeu, Vald, Maes, Lacrim . . . qui passent à la tondeuse, plus rien sur le caillou et une petite moustache .

Ca nous a bien fait rire et on pensait que les rappeurs allaient pas trop valider mais pas du tout ! Il y en a un qui a su vanner dessus et sa réaction colle parfaitement avec sa transformation imaginée par AnthoDraw .

Vald réagit à sa "nouvelle tête" de vieux

Et c'est Vald, le rappeur d'Aulnay a beaucoup d'humour qui a réagi sur son compte Twitter en retweetant sa version de lui chauve et moustachu avec la légende : "Moi quand ils vont rouvrir les salles de concert en 2045" .

Le rappeur du 93 vanne sur la situation des artistes, et de la culture au global, qui avec la pandémie du coronavirus ne rencontrent plus leur public en concerts . On espère que les concerts reprendront avant 2045 !

Vald nous avait fait kiffer avec Ce Monde est Cruel sorti le 11 octobre dernier et il est actuellement co - coach de Marc Lavoine dans le télé crochet musical The Voice .