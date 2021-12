Vald doit peaufiner les derniers détails de son album

Vald annonce qu'il n'a pas encore défini tous les titres de son prochain album.

Le retour de Vald n'était pas qu'éphémère. C'est en tout cas ce qu'il semble déclarer à travers un tweet qui suggère la finalisation de son prochain album.

"Je réfléchis encore au tracklist"

Jeudi 16 décembre, Vald faisait son grand retour. Pour marquer le coup, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois a envoyé un clip de 12 minutes, Le retour du V, dans lequel il interprète 5 extraits inédits. En plus de ces exclus, l'auteur de Pensionman a annoncé, à la fin du court métrage, une nouvelle tournée pour 2022. Celle ci commencera par un tour des festivals pour enchainer avec le V4LD Tour qui se clôturera à l’Accor Arena de Paris le 12 novembre 2022.

Mais avant tout cela, les fans se demandent quand sortira le prochain projet de Vald. En effet, le dernier album solo du V date d'octobre 2019 et ce retour ne fait qu'augmenter le désir d'une nouvelle sortie du rappeur du 93. Pour l'instant aucune date n'a été annoncée concernant le possible futur projet mais V.A.L.D a, semble-t-il, confirmé son existence. Vendredi 17 décembre, il a répondu à un internaute qui lui demandait si les morceaux envoyés dans son clip de 12 minutes allaient finir sur les plateformes. Question à laquelle Vald a répondu "Je réfléchis encore au tracklist je ne sais pas quel(s) son(s) sera(ont) sur la version standard sur les plateformes et le(s)quel(s) sera(ont) sur les éditions bonus que en version physique".

Une réponse qui montre que l'auteur de Ce Monde est Cruel n'a pas encore terminé tous les détails de son prochain projet mais qui aura au moins eu le mérite de prouver qu'il existe et que sa sortie ne devrait pas trop tarder.