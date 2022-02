Vald dévoile un extrait du feat avec Orelsan

Invité de France Inter, Vald a dévoilé un extrait de son titre "Peon" en featuring avec Orelsan.

par Team Mouv'

Alors qu'il dévoilera son album ce vendredi 4 février, Vald a été l'invité du 7h50 chez France Inter . À cette occasion, il a pu révéler un extrait de son morceau intitulé Peon, en collaboration avec Orelsan.

Les spoils n'en finissent plus

Alors qu'il avait déjà révélé bon nombre d'informations dans une session questions/réponses sur son compte twitter, le V n'en fini pas de spoil . À quelques heures de la sortie de son quatrième album simplement intitulé V pour Valentin ou vérité selon Vald lui - même, le rappeur a été, ce jeudi 3 février, l'invité de France Inter à l'occasion de la promotion de son projet . Une nouvelle opportunité pour lui de dévoiler quelques notes de son feat tant attendu avec Orelsan .

Après avoir avoué devenir de plus en plus impudique et vouloir être plus sincère et ouvert au travers de sa musique, Vald a révélé l'origine du nom du titre Peon, réalisé avec Orelsan, celui qu'il pourrait considérer comme son "grand frère" dans le rapgame . Peon, en référence à la première unité de Warcraft 3, sera disponible dans quelques heures, ce vendredi 4 février.

Et Vald a profité de cette invitation pour faire une fois de plus le bonheur de ses fans . En effet, après avoir dévoilé plusieurs exclus en live avec Gotaga ce mercredi 2 février au soir, Vald en a remis une couche en balançant un extrait du morceau avec Orelsan en direct de France Inter .

Un featuring qui sent déjà bon le banger .