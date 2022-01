Vald dévoile les gros featurings de son nouvel album

Vald annonce les rappeurs qui collaboreront avec lui sur son nouvel album.

Le 4 février sortira le nouvel album de Vald, V. Pour teaser encore plus le projet, le rappeur du 93 vient d'annoncer les rappeurs qui seront présents dessus.

2 feats de qualité

Il y a quelques jours, Vald dévoilait le premier featuring de son futur projet. Peu après l'annonce de la sortie de son album, le rappeur d'Aulnay-Sous-Bois s'est fendu d'un tweet pour remercier les fans de s'être mobilisés. Dans ce post, l'auteur de Journal perso II en a profiter pour dévoiler que Suikon Blaz Ad allait être présent sur le projet.

Ce mercredi 27 janvier c'est à travers une nouvelle vidéo postée sur les réseaux que Vald annonce les deux autres featurings de V et il s'agit d'Orelsan et de Hamza. Si avec le premier ils ont déjà collaboré ensemble sur le titre Qui dit mieux, il s'agira de son premier feat avec le rappeur belge.

Deux très gros noms du rap francophone viennent donc s'ajouter à l'un des albums les plus attendus de ce début d'année et nous donnent encore plus hâte de découvrir le projet.