Vald dévoile la tracklist du projet "Echelon Vol.2"

Quelques jours avant la sortie, Vald vient de dévoiler le tracklist du projet "Echelon Vol.2".

par Team Mouv'

La sortie du projet Echelon Vol . 2, réunissant les artistes du label de Vald Echelon Records, est prévue pour le 23 avril 2021 et Sully vient tout juste de publier le tracklist. Sur son compte Twitter, il a partagé la liste des 10 titres que comportera Echelon Vol . 2 ainsi que les noms très attendus des rappeurs présents sur le disque .

Sur ce projet, on retrouvera donc les rappeurs : Vald, Charles BDL, Rafal, Yonidas, Suikon Blaz AD, Sirius, Aociz, Kaiju, Linton, Pain et enfin le fameux Seezy.

Une grande famille

L'idée du label est de proposer 3 titres écrits par des artistes "découverte" ( Kaiju, Linton et Pain ) . Ces morceaux ont été sélectionnés sur maquette par les équipes du label . On retrouvera également 4 titres d'artistes proches de Vald comme Suikon Blaz AD, Seezy, Aociz ou Sirius . Déjà présents sur le premier volume et aujourd'hui signés sur Echelon Records, Charles BDL, Rafal et Yonidas partageront le mic sur le titre HS.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Deuxième projet du label

Une première mixtape du label intitulée Echelon Vol . 1 était parue en novembre 2020. Avec ce second projet, le label souhaite mettre en avant ses artistes en favorisant leur collaboration. Ce vendredi 23 avril, l'écurie Echelon Records revient à la charge !

Pour parler un peu de Vald, le rappeur s'est fait remarquer récemment en participant à l'émission The Voice dans laquelle il a raconté aux candidats l'histoire du titre Deviens génial. Il a également sorti un clip aux côtés de Sadek pour illustrer le délirant Alliance. Sur Echelon Vol . 2, Sullyvan sera présent sur 2 titres intitulés Echelon 2 et Mushu.