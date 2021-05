Vald cherche des figurants pour son nouveau clip

V.A.L.D s'apprête à tourner le clip du morceau "Footballeur" le 18 et 19 mai prochain et est à la recherche de plusieurs figurants.

par Team Mouv'

Vald est la recherche d'une dizaine de figurants pour son nouveau clip. Le 26 avril, le rappeur du 93 lâchait en exclu un extrait du morceau Footballeur dans un live Twitch avec Gotaga. Un son bien perché comme on les aime avec une instru estivale, à la limite du reggae, qui promet de tourner dans nos enceintes tout l'été .

Avant d'en connaitre plus sur Footballeur, Sully est à la recherche de figurants autour d'Amiens pour le visuel du morceau . Ça vous tente ? Peut - être que vous correspondez aux critères ! La production recherche les profils suivants :

2 photographes entre 30 et 50 ans avec leurs téléobjectifs

2 ramasseurs de balles entre 16 et 18 ans

3 arbitres ( principal, de touche, responsable des remplacements ) entre 30 et 40 ans

2 vigiles en costume entre 30 et 40 ans

1 coach entre 40 et 50 ans qui ressemblerait à Zidane, Guardiola, Mourinho ou Tuchel ou tout autre coach professionnel en activité

2 membres du staff entre 40 et 50 ans comme un préparateur physique ou un adjoint

2 médecins entre 30 et 40 ans avec du matériel

Le tournage aura lieu le 18 et le 19 mai prochain à Amiens et est rémunéré .

Pour postuler, envoyez CV et photos récentes en portrait et de pied avec en objet “CLIP VALD + personnage pour lequel vous postulez” à clipvaldmai21@gmail . com.