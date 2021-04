Vald annonce la sortie d'une nouvelle mixtape de son label "Echelon" volume 2

Après Echelon Vol.1 en 2020, les artistes du label de Vald "Echelon Records" remettent ça pour un nouveau projet !

par Team Mouv'

Vald vient d'annoncer la sortie imminente d'un tout nouveau projet réunissant les artistes de son label Echelon Records . En novembre 2020, les artistes d'Echelon Records dévoilaient le premier projet commun au label . Une seconde mixtape, intitulée Echelon 2 sera disponible ce vendredi 23 avril 2021 !

Une mixtape très attendue

C'est sur Twitter que Sulyvan a décidé d'annoncer la bonne nouvelle à son public . Sur le premier projet Echelon Vol . 1, on pouvait l'entendre aux côtés de Suikon Blaz AD, Seezy , Aociz ou Sirius, mais aussi Charles BDL, Gold Gee, Rafal, Bes et Yonidas et d'autres . . . La tracklist du second projet attendu pour vendredi n'est pas encore disponible, mais elle pourrait l'être très rapidement . : "Mettez # Echelon en TT ce soir et demain je vous envoie la tracklist !" promettait le label sur Twitter . Les fans ne plaisantent pas : ils ont placé le # Echelon à la 3ème place des tendances Twitter en quelques heures à peine ! La tracklist ne devrait donc pas tarder .

Capture d'écran de la story IG du compte Echelon Records (@echelon.records)

Vald est chaud

Ces derniers temps, Vald s'est fait remarquer pour sa participation à l'émission The Voice dans laquelle il a raconté aux candidats l'histoire très inspirante du titre Deviens génial. Il a également crevé l'écran aux côtés de Sadek dans le clip délirant Alliance.