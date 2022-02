Gros carton pour Vald et son retour avec "V".

par Team Mouv'

Vald a marqué son grand retour avec son nouvel album V disponible depuis ce vendredi 4 février . Valentin nous régale avec 16 titres et 3 featurings : Orelsan, Hamza et Suikon Blaze AD . Niveaux clips, le rappeur avait dévoilé sa vidéo Le retour du V, puis le premier single Anunnaki suivi du visuel de Sur un nouvel album et prépare également le clip de Peon, sa collab avec Orelsan .

Le retour de Vald est un carton

L'interprète de Désaccordé a fait fort pour son retour très attendu . En effet, l'engouement autour du V est tel que les succès s'enchaînent . Vald a réalisé avec son album tout chaud 6,4 millions de streams sur Spotify en seulement 24 heures et compte tous ses titres soit 16 tracks dans le Top Spotify France etV est certifié disque d'or en seulement trois jours d'exploitation .

Nouveau record : Vald a réalisé le meilleur démarrage au monde sur Spotify avec V la semaine de sa sortie comme le rapporte Spotify Charts :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Retrouve ci - dessous son interview sur Mouv', dans Mouv' Rap Club dans laquelle il l'artiste s'est confié sur V, son feat manqué, ses regrets, le cinéma coréen ou encore sur son public . . .