Vald a commencé le rap grâce à la Sexion d’Assaut

Invité de Canal+, Vald s'est confié sur ses débuts et sur la Sexion d'Assaut qui lui aurait donné envie de rapper.

par Team Mouv'

Après avoir décroché un disque d'or en seulement 3 jours avec son dernier album, Vald a été l'invité, ce lundi 7 février, de la Boite à questions de Canal +. De quoi répondre à plusieurs interrogations et se confier un peu plus sur divers sujets.

On remercie la Sexion pour les travaux

Alors qu'il a envoyé le 4 février dernier son quatrième album V, Vald continue sa promo. C'est lors de son passage dans la Boite à question pour Canal+ que le rappeur s'est confié sur son lien très spécial avec la Sexion d'Assaut.

En effet, celui qui a réalisé le meilleur démarrage au monde sur Spotify la semaine de la sortie de V a du répondre à la question "Le rappeur qui t’a donné envie de faire ce métier ?". Et c'est sans aucune hésitation que le rappeur d'Aulnay-sous-bois a déclaré : "Je crois que c'est la Sexion d'Assaut. Ça avait l'air trop cool d'être avec ses potes et de rapper n'importe quand. Alors je me suis mis à rapper grâce à Sexion d'Assaut".

Le groupe légendaire qui fera son retour prochainement avec l'album Le Retour des Rois, a sans aucun doute permis, sans le savoir, de révéler au grand jour celui qui est aujourd'hui un des plus grands rappeur français.

